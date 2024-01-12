Новые регионы России получат полмиллиарда из Фонда президентских грантов

На господдержку претендовали более десяти тысяч инициатив.

Новые регионы России получат поддержку Фонда президентских грантов на общую сумму почти в полмиллиарда рублей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Всего в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет реализовано 64 проекта, на которые будет выделено 428 миллионов рублей.

«Самые активные у здесь Донецкая республика — 12 проектов победило, восемь проектов победило из Луганской народной республики и четыре проекта — из Запорожской области», — подчеркнул в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества Сергей Кириенко.

На гранты претендовали более десяти тысяч инициатив. Всего поддержку государства получат 1559 некоммерческих организаций, среди которых НКО, занимающиеся реабилитацией участников СВО.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кириенко открыл в ДНР представительство платформы «Россия — страна возможностей».