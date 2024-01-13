Выбирали долго: какое имя дали внучке Яны Поплавской

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Внучку Яны Поплавской назвали редким именем Аглая

Выбирали долго: какое имя дали внучке Яны Поплавской

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Имя малышки имеет древнегреческие корни.

Сын Яны Поплавской получил на Новый год самый дорогой подарок — рождение наследницы. Военный документалист Клим Поплавский и его жена Евгения долго не могли выбрать дочке имя. В итоге, почти спустя две недели после рождения, определились. Долгое время малышку называли просто «девочка».

Как сообщили в соцсетях молодые родители, изначально они больше склонялись к имени Женя, но сотрудник МФЦ, куда пришла сомневающаяся семья, по имени Евгений разболтал всем остальным, что есть семейная пара, до сих пор с именем ребенка не определившаяся. Под шепотки окружающих имя Женя отпало само собой.

«Подошла наша очередь, а я не пошла, пропустила человека, чтобы, сидя на диване, еще раз подумать над именем. Все МФЦ шепталось…» — делится мама девочки.

В итоге, в последний момент решение принял глава семейства. Клим Поплавский решил назвать наследницу редким древнегреческим именем Аглая, распространенным в древней Руси.

К слову, еще один внук Яны Поплавской, родившийся в 2020-м, тоже носит редкое имя — Иларий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милош Бикович намекнул на рождение ребенка.

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