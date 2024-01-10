Счастливый день настал? Милош Бикович намекнул на рождение ребенка
Актер Бикович намекнул на то, что впервые стал отцом
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Хоть звезда «Холопа» и «Вызова» привык держать личную жизнь за семью замками, но таким событием он не мог не поделиться с публикой.
В семье популярного в России сербского актера Милоша Биковича, вероятно, произошло радостное событие — он в 35 лет впервые стал отцом. О прибавлении в семье он намекнул на страничке в социальной сети.
Там знаменитость опубликовал фото, на котором нарисована семья: папа, мама и ребенок. Никаких дополнительных комментариев о родах супруги Иваны Малич он не рассказал. Интернет-пользователи, поклонники, друзья не растерялись и поспешили поздравить пару с важным событием.
«Ничего себе! Какая замечательная новость!»;
«Очень рады за вас, будьте счастливы!»;
«Ура! Маме и ребенку здоровья», — написали они.
Известно, что избранница актера по профессии юрист. С Биковичем она встречается порядка двух лет. При этом оба редко раскрывают подробности личных отношений. Поэтому о прибавлении в семье стало известно лишь в сентябре. Хотя актер и дальше намеревался скрывать радостное событие, но папарацци вскрыли тайну. Также как и о свадьбе. Новость об этом рассказал коллега артиста Иван Охлобыстин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли роды невестки актрисы Яны Поплавской.
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