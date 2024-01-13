Самый милый перекус: панда Катюша учится у мамы есть бамбук

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 44 0

Панда Катюша научилась у своей мамы Диндин есть бамбук

Фото, видео: Московский зоопарк / ТАСС; Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

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Черно-белая маленькая медведица перенимает полезные лайфхаки у Диндин.

Малышка панды Катюша во всем подражает своей маме Диндин. Пресс-служба Московского зоопарка опубликовала невероятно милое видео, на котором девочка кушает бамбук, повторяя за мамой.

Диндин, прежде чем угоститься наивкуснейшим бамбуком, собирает его в пучок и только потом ест. Катюша, глядя на маму, научилась делать также. Она ловко орудует своей лапой и кушает растение.

Сейчас малышке панде четыре месяца. У нее уже прорезались зубы, а еще маленькая медведица научилась ходить. Катюша растет не по дням, а по часам. Недавний осмотр показал, что панда вести почти девять килограммов, а в длину она достигает практически 80 сантиметров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичи выбрали имя для детеныша панды из столичного зоопарка. В голосовании на сайте «Активный гражданин» участвовало более 380 тысяч человек. Они решили назвать панду Катюшей.

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