В США создали лекарство от «собачьей старости»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 50 0

В США разработали препарат для замедления старения собак

В США создали лекарство от «собачьей старости»

Фото: www.globallookpress.com / Alexandra Pfau

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Препарат поможет избавить животных от возрастных болезней. Как он работает?

В США разработали препарат, который поможет замедлить старение собак. На максимальный срок удалось увеличить жизнь большим псам, но и любимцы маленьких размеров проживут на несколько лет дольше. Об этом сообщило издание New York Post.

«Препарат воздействует на гормон, который в большей концентрации встречается у крупных пород собак. По словам специалистов, им удалось разработать препарат, регулирующий рост гормона IGF-1, который играет роль в процессе старения», — написали в материале.

Концентрация IGF-1 больше у крупных собак, нежели у маленьких. Поэтому большие псы меньше живут. А разработанный препарат как раз и начинает взаимодействовать с этим гормоном. Лекарство уменьшает его концентрацию и таким образом предотвращает появление возрастных заболеваний у собак, в том числе рак.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперты по путешествиям рассказали, как обезопасить животное в дороге.

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