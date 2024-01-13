В США создали лекарство от «собачьей старости»

Препарат поможет избавить животных от возрастных болезней. Как он работает?

В США разработали препарат, который поможет замедлить старение собак. На максимальный срок удалось увеличить жизнь большим псам, но и любимцы маленьких размеров проживут на несколько лет дольше. Об этом сообщило издание New York Post.

«Препарат воздействует на гормон, который в большей концентрации встречается у крупных пород собак. По словам специалистов, им удалось разработать препарат, регулирующий рост гормона IGF-1, который играет роль в процессе старения», — написали в материале.

Концентрация IGF-1 больше у крупных собак, нежели у маленьких. Поэтому большие псы меньше живут. А разработанный препарат как раз и начинает взаимодействовать с этим гормоном. Лекарство уменьшает его концентрацию и таким образом предотвращает появление возрастных заболеваний у собак, в том числе рак.

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