В Минобрнауки рассказали, изменятся ли цены на обучение в российских вузах

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

В Минобрнауки допустили небольшую корректировку цен на обучение в вузах

В Минобрнауки рассказали, изменятся ли цены на обучение в российских вузах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин

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К чему стоит готовиться студентам высших учебных заведений и их родителям?

Централизованного повышения цен в российских вузах не будет. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе Министерства науки и образования.

«В отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет», — сказали в сообщении.

Ведомство отметило, что некоторые высшие учебные заведения могут скорректировать цены на обучение, но строго в пределах инфляции.

Многие студенты и абитуриенты обеспокоились из-за вопроса стоимости обучения. Ведомство отметило, что слухи о подорожании появились в результате заявлений руководителей некоторых частных высших учебных заведений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что педагоги и школьники получили новые возможности в Сферуме.

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