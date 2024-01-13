В Минобрнауки рассказали, изменятся ли цены на обучение в российских вузах

К чему стоит готовиться студентам высших учебных заведений и их родителям?

Централизованного повышения цен в российских вузах не будет. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе Министерства науки и образования.

«В отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет», — сказали в сообщении.

Ведомство отметило, что некоторые высшие учебные заведения могут скорректировать цены на обучение, но строго в пределах инфляции.

Многие студенты и абитуриенты обеспокоились из-за вопроса стоимости обучения. Ведомство отметило, что слухи о подорожании появились в результате заявлений руководителей некоторых частных высших учебных заведений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что педагоги и школьники получили новые возможности в Сферуме.