Награды за успехи: педагоги и школьники получили новые возможности в Сферуме

В учебном профиле Сферум в VK Мессенджере появился раздел «Награды», благодаря которому педагоги смогут мотивировать и поощрять школьников за достижения в учебе, спорте и внеучебной деятельности. Пользователям Сферума стала доступна расшифровка видеозвонков, с помощью которой можно оперативно получать текстовые расшифровки педагогических совещаний или родительских собраний.

В последнюю версию разработчики также добавили функцию важных сообщений — она поможет не пропустить в учебной переписке нужную и актуальную информацию.

Награды за достижения

Учителя с верифицированным учебным профилем Сферума в VK Мессенджере могут выдавать награды школьникам прямо в чате класса или личной переписке. Награды будут видны в учебных профилях детей.

Награду «Звездный час» можно получить за отличный доклад, «Хочу все знать» — за активную работу на уроке, а «Надежным помощником» может стать тот ученик, который выручил одноклассников. Предусмотрены также специальные знаки отличия для победителей городской олимпиады — «Пришел, увидел, все решил» и обладателей спортивных достижений — «Чемпионский настрой» и «Школьный чемпион» — за активность на уроке физкультуры или победу на спортивном соревновании от лица школы.

На старте в Сферуме доступно шесть наград. Каждую ученик может получить один раз, но она навсегда останется в его учебном профиле и будет видна всем пользователям.

Расшифровка видеозвонков и функция важных сообщений

Пользователи учебного профиля Сферум в VK Мессенджере могут воспользоваться функцией расшифровки видеозвонков — она будет полезна, если нужно получить протокол педагогического совещания или родительского собрания в текстовом формате. После начала звонка необходимо нажать кнопку расшифровки, а по его окончании файл с текстом придет в чат.

Функция важных сообщений позволяет оповестить всех участников чата о сообщении и следить, чтобы все с ним ознакомились. Например, это может быть оповещение о дате проведения родительского собрания или итоговой контрольной. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо в поле для сообщения в чате ввести три восклицательных знака, затем перейти на новую строку, нажав Shift + Enter, и написать текст.

После этого придет уведомление от сообщества «Сферум на связи», которому нужно подтвердить отправку сообщения.

«Цифровые инструменты помогают педагогам в организации учебного процесса и снимают с них часть рутинных задач. Функция важных сообщений позволяет не упустить самое необходимое в объемной переписке, а возможность расшифровки видеозвонка — получить текстовый протокол онлайн-совещания или родительского собрания. Кроме того, учеников можно мотивировать не только высокими оценками, но и специальными наградами прямо в Сферуме», — рассказал Рубен Акопов, руководитель сервиса Сферум, VK.