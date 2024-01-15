Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы

В России будут наращивать производство отечественных самолетов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина отметил, что сегодня в условиях санкционного давления важно иметь полностью отечественный и современный парк авиалайнеров. К слову, сегодня он состоит из SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. В ближайшее время в России планируют построить свыше 600 собственных самолетов.

«За следующие шесть лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров», — заявил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация выдала разрешение самолету МС-21 на перевозку максимального количества пассажиров.