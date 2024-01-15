Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 64 0

Шойгу провел переговоры со своим иранским коллегой, в ходе которых была затронута тема отношений двух стран.

Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Presidency

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Россия и Иран планируют подписать большой межгосударственный договор, в котором будут отражены основные принципы отношений двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу провел переговоры со своим иранским коллегой Мохаммад Аштиани. В ходе беседы были затронуты вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. В Минобороны РФ подчеркнули, что Шойгу и Аштиани договорились наращивать усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира.

«Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию Большом межгосударственном договоре между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саудовская Аравия официально вошла в состав БРИКС. В королевстве подчеркнули, что членство страны в международной организации будет способствовать укреплению Эр-Рияда на мировой арене.

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