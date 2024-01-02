Саудовская Аравия официально вошла в состав БРИКС
В королевстве подчеркнули, что членство страны в международной организации будет способствовать укреплению Эр-Рияда на мировой арене.
Фото: www.globallookpress.com / Rodrigo Reyes Marin
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Саудовская Аравия официально вошла в состав БРИКС. Об этом сообщает телевидение королевства, публикуя видео подписания документов.
«Королевство Саудовская Аравия получило полноценное членство в организации БРИКС среди шести других государств», — говорится в заявлении.
В королевстве подчеркнули, что членство страны в международной организации будет способствовать укреплению Эр-Рияда на мировой арене.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, с 2024 года в состав БРИКС должны войти шесть государств — Аргентина, Иран, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия. Такое решение было принято по итогам XV саммита, проходившего в августе 2023 года в Йоханнесбурге. На Западе расширение международной организации, председательствовать в которой в этом году будет Россия, было воспринято с настороженностью. Многие эксперты тогда отметили, что это сильно ударит по влиянию Евросоюза.
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