Саудовская Аравия официально вошла в состав БРИКС

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 18 0

В королевстве подчеркнули, что членство страны в международной организации будет способствовать укреплению Эр-Рияда на мировой арене.

Саудовская Аравия официально вошла в состав БРИКС

Фото: www.globallookpress.com / Rodrigo Reyes Marin

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Тема:
БРИКС

Саудовская Аравия официально вошла в состав БРИКС. Об этом сообщает телевидение королевства, публикуя видео подписания документов.

«Королевство Саудовская Аравия получило полноценное членство в организации БРИКС среди шести других государств», — говорится в заявлении.

В королевстве подчеркнули, что членство страны в международной организации будет способствовать укреплению Эр-Рияда на мировой арене.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, с 2024 года в состав БРИКС должны войти шесть государств — Аргентина, Иран, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия. Такое решение было принято по итогам XV саммита, проходившего в августе 2023 года в Йоханнесбурге. На Западе расширение международной организации, председательствовать в которой в этом году будет Россия, было воспринято с настороженностью. Многие эксперты тогда отметили, что это сильно ударит по влиянию Евросоюза.

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