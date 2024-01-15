Идут на Берлин: немецкие фермеры планируют самую массовую акцию с начала протестов
Немецкие фермеры планируют в Берлине самую массовую акцию с начала протестов
Фото, видео: www.globallookpress.com / JÃ¶rg Carstensen; 5-tv.ru
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Какие требования у протестующих?
Немецкие фермеры идут на Берлин. Возмущенные правительством Шольца аграрии многокилометровым маршем на тракторах, едут в столицу страны. Там, у Бранденбургских ворот запланирована самая массовая акция с начала протеста. Демонстрантов поддерживают и местные жители. Колонну на одном из участков встречали файерами и петардами.
Ожидается, что участие в акции примут более десяти тысяч человек. Они требуют налоговых послаблений и увеличения субсидий.
К движению присоединяются фермеры и других европейских стран. В Румынии грозят устроить бессрочный протест. Ранее там заблокировали движение через границу с Украиной.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше раскрыли правду о ситуации на границе с Украиной из-за протестов перевозчиков и фермеров. По словам журналиста Марека Серанта, который своими глазами увидел происходящее, в очередях из машин происходят страшные вещи.
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