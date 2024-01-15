От этого умирают миллионы: четыре самые страшные болезни на Земле

От таких недугов в современном мире тяжело застраховаться.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) умирают около 41 миллиона человек — это очень пугающие цифры. Самые распространенные недуги — это сердечные болезни, диабет, болезнь легких и рак, что составляет 80% от общего числа, пишет издание NEWS.ru.

Заболевают ими в основном люди трудоспособного возраста. Хронические болезни неинфекционной природы являются главной причиной смертности населения.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук и президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин объяснил, какие причины влияют на распространение страшных недугов.

«Это связанно с изменением образа и ростом продолжительности жизни, а также улучшением условий проживания и питания. К тому же свою роль играет снижение экстренных ситуаций — травм, обморожений и многого другого, что было (частыми причинами смертей — Прим. ред.) раньше», — отметил специалист.

По его словам, нужно следить за образом жизни, правильно питаться и избавляться от вредных привычек. Регулярные обследования и контроль психического состояния помогут уменьшить риски заболеваний.

Возраст также влияет на появление хронических неинфекционных заболеваний. Так, чем старше человек, тем выше становятся риски.

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