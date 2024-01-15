Какие органы и почему поражает «черная плесень»: главные причины

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 33 0

Эксперт поведала, как избежать опасных заболеваний, которые провоцирует этот грибок.

Какие органы и почему поражает «черная плесень»: главные причины

Фото: Depositphotos / ryanking999

Тема:
Вакцина от COVID-19

Грибок «черной плесени» (Aspergillus) чаще всего атакует кожные покровы, бронхолегочную систему и ЛОР-органы человека. Кроме того, она может вызвать аспергиллез — заболевание, которое без должного лечения приводит к летальному кровотечению и другим страшным последствиям. Спасти каждого из нас от разрастания грибов внутри тела может только стойкий к раздражителям иммунитет.

При снижении естественной защитной функции «черная плесень» чувствует себя вольготно и наносит порой непоправимый ущерб здоровью. Об этом рассказала руководитель Центра глубоких микозов и актиномикоза, вице-президент Национальной академии микологии, академик РАМТН София Бурова.

«Aspergillus чаще всего поражает бронхолегочную систему человека, реже уши, горло, нос и кожу. «Черная плесень» присутствует везде, и поразить человека может в том случае, если у него произошло снижение иммунитета. «Основные симптомы поражения — легочные. Врачи могут сразу и не понять, что это плесень, а не бактерия, их трудно отличить по клинике. Нужно делать анализы на плесень, это долго и дорого. Но лекарства от плесени есть», — заявила Бурова.

Заразиться, по словам эксперта, можно где угодно. Грибки к тому же являются условно-патогенными организмами — постоянно находятся в организме человека, но на широкую ногу начинают жить и вредить только, когда падает иммунитет. Поэтому важно следить за своим состоянием, особенно, если вы недавно перенесли коронавирусную инфекцию.

«Чтобы не заразиться, нужно следить за своим здоровьем, иммунитетом, вовремя делать прививку от коронавируса, потому что после него сильно снижается иммунитет», — цитирует Бурову URA.RU.

Преждевременно пугаться «черной плесени» не стоит. В России, как в стране, где соблюдается гигиена, случаи вызванных ею заболеваний крайне редки.

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