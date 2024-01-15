Умер актер из фильма «Иван Бабушкин» Владимир Кузенков

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 95 0

За свою карьеру артист сыграл немало ролей как в кино, так и на сцене театра.

Умер актер из фильма «Иван Бабушкин» Владимир Кузенков

Фото: Кадр из х/ф "Иван Бабушкин", реж. Георгий Кузнецов, 1985 г.

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Умер заслуженный артист РФ Владимир Кузенков. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра имени Марии Ермоловой.

«Он служил в труппе Ермоловского с 1976 года и сыграл десятки ролей, в том числе в таких знаковых спектаклях, как „Василиса Мелентьева“, „Прибайкальская кадриль“, „Демон“, „Счастливчики“, „Событие“. Для нас всех это огромная потеря», — говорится в сообщении.

Артист не только выступал на сцене театра, но и снимался в кино. Среди проектов с его участием — «Иван Бабушкин», «Личная жизнь директора», «Диалоги» и «Горное гнездо».

Кузенков умер 28 декабря 2023 года, однако известно об этом стало лишь сейчас. Ему было 83 года, причина смерти не уточняется.

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Умер актер из фильма «Иван Бабушкин» Владимир Кузенков

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