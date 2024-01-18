«Льется на мои плечи»: как семья Волочковой отреагировала на слитое видео

Мама и дочь артистки тоже увидели скандальный ролик, на котором балерина вместе с Джигурдой неприлично отплясывает. Какой была их реакция?

Анастасия Волочкова угодила в очередной скандал. Недавно в сеть слили секретное видео, на котором балерина и ее друг Никита Джигурда слились в страстном танце. Балерина веселилась в одних штанах и лифчике. В какой-то момент актер решил стянуть с нее единственный приличный предмет одежды и оставил в одном нижнем белье.

Ролик вызвал бурную реакцию в обществе, теперь некоторые интернет-пользователи требуют «отменить» артистку. Как признается Анастасия Волочкова, семья от нее на фоне скандала не отвернулась. А наоборот — всячески поддерживает.

«Моя мама просто бедная устала от такого количества кошмара, которое льется на мои плечи. Но «мои» меня, естественно, поддерживают. Со мной разговаривала Ариадна, дочка моя. И сказала: «Мам, не обращай внимание. Это все быдло какое-то пишет“», — рассказала знаменитость на своей пресс-конференции, которую она организовала после скандала с роликом.

Волочкова признается, что не держит ни на кого зла. А на хейтеров, как и прежде, не будет обращать внимание.

Ранее, писал 5-tv.ru, Волочкова в подробностях рассказала о дне, когда был записан ролик с «горячими» танцами с ней и актером.