Границы нормы: какие отношения связывают Волочкову и Джигурду

Артисты не смогли договориться о том, что можно выносить на публику, а что стоит оставить между ними.

Скандальное видео с участием Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды разлетелось по сети, где знаменитости, находящиеся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, демонстрируют отношения якобы романтического характера. Произошедшее быстро окрестили — «Голая вечеринка. 2.0»

На опубликованных кадрах шоумен снимает штаны с балерины и целует ее в интимной зоне. Сама Волочкова в этом ничего зазорного не видит и продолжает называть Джигурду, который в свою очередь женат на фигуристке Марине Анисиной, своим товарищем. Какие отношения на самом деле связывают скандально известного шоумена и балерину, психолог Екатерина Корендясева рассказала в беседе с изданием «Страсти».

Как убежден эксперт, в основе дружбы Волочковой и Джигурды лежит эксцентричность и неординарность. Оба готовы пойти на многое ради привлечения общественного внимания, однако это совершенно не значит, что их связывает нечто большее, чем просто дружба.

«Сложно сказать, насколько их отношения носят романтический характер. У публичных личностей из-за большой нагрузки на психику могут стираться границы нормы и дозволенности», — объяснила Екатерина Корендясева.

Как подчеркивает психолог, сейчас Волочкова обиделась на Джигурду из-за опубликованного видео. По мнению эксперта, артисты просто-напросто не смогли договориться о том, что можно выносить на публику, а что стоит оставить между ними. Тем не менее Корендясева уверена, что их дружба действительно является крепкой.

«Двусмысленные видео могут быть частью доверительных отношений. Расслабились настолько, что грани на время стерлись», — отметила психолог.

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