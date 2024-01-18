«Я отдохнула так!» — как и с кем Волочкова провела отпуск на Мальдивах

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 527 0

Волочкова рассказала о депрессии после возвращения в Москву с Мальдив

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Балерина совсем недавно вернулась в Москву с райских островов. Какие впечатления у нее остались от поездки?

После Нового года Анастасия Волочкова по традиции улетела отдыхать на Мальдивы. Пока она находилась на курорте, кто-то слил в сеть видео, на котором знаменитость вместе с другом Никитой Джигурдой отжигает в одном лифчике и штанах. А в один момент из-за актера звезда и вовсе оказалась в нижнем белье. Запечатленные на камеру танцы были настолько «горячими», что в обществе разразился скандал. Некоторые интернет-пользователи потребовали «отменить» артистку. Но, кажется, эта скандальная история не смогла омрачить отпуск балерины. Вернувшаяся в Москву Волочкова рассказала, как и с кем провела время на Мальдивах.

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«Остров потрясающий был! Я отдохнула так… Ну просто шикарно!» — поведала балерина на своей пресс-конференции.

По ее словам, в отпуск она отправилась в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть от всех.

«На Мальдивы я люблю ездить одна, потому что вокруг меня столько людей в Москве и не только. И людей, и любимых мужчин… (Отпуск на Мальдивах. — Прим. ред.) как ретрит (для меня. — Прим. ред.)», — сказала Волочкова.

Но, как известно, все хорошее рано или поздно заканчивается. И самым удручающим моментом из отпуска для балерины стал нелегкий путь домой.

«Я такой долгий путь проделала с Мальдив, вы не представляете! 35 минут на лодке от острова, потом 45 минут на гидросамолете, я вообще боюсь летать. Ну, единственное направление, куда не боюсь, это Мальдивы, конечно. И потом еще девять часов на самолете», — посетовала артистка.

Волочкова призналась, что после возвращения с солнечного острова в холодную Москву у нее всегда начинается депрессия.

«Потому что мне не хватает этих красок, мне не хватает океана», — пояснила знаменитость.

Волочкова, находясь на Мальдивах, активно делилась с подписчиками своими райскими буднями. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, там звезда задрала ногу перед лицом иностранца прямо на глазах его жены. Как это было — смотрите в нашем материале.

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