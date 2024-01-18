Никакого будущего: Европарламент высказал сомнение председательстве Венгрии в ЕС

Политические вектора постоянно сменяются. Когда же наступит стабильность?

Запад упорно продолжает разрушать все нормы демократии, которыми так гордился перед остальным миром. Европарламент сегодня рассматривает вопрос о лишении Венгрии права голоса в ЕС. Поводом наказать Будапешт стало вето венгерского премьера Виктора Орбана, наложенное месяц назад на план — выделить Киеву еще 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года.

Позиция венгерских властей не изменилась, сегодня глава канцелярии Орбана, Гергей Гуйяш, заявил, что Украина не сможет победить Россию, а потому помогать ей оружием и финансами — бессмысленно, нужны мирные переговоры. И по мнению западных политологов, стремление пяти крупнейших фракций Европарламента наказать венгров обречено на провал.

Многие страны ЕС это не поддержат. Еврокомиссия попытается 1 февраля — во время очередного саммита в Брюсселе — уговорить Орбана снять вето на пакет помощи Киеву. Взамен Брюссель выделит свыше 10 миллиардов евро помощи уже Будапешту.