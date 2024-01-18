В Белгороде арестовали самого старшего члена банды, избивавшей прохожих

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Евгения Романова
Евгения Романова 597 0

Суд в Белгороде арестовал на 3 месяца одного из подростков, избивавших прохожих

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Парень имеет уже судимость за незаконный оборот наркотиков.

Свердловский районный суд Белгорода арестовал 19-летнего подростка, участвовавшего в избиении прохожих. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

«В отношении 19-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, парня арестовали до 16 марта. Защита ходатайствовала о домашнем аресте, поскольку якобы тот предотвращал «иные удары от другого человека», а потом интересовался состоянием пострадавших.

Кроме того, известно, что он учится на четвертом курсе политехнического колледжа и имеет судимость за незаконный оборот наркотиков.

Подростки снимали на видео избиения прохожих в Белгороде, а потом публиковали их в Сети. Во время нападений один из них выкрикивал фразу, направленную на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности.

По факту этих нападений белгородские следователи возбудили уголовное дело на основании нескольких статей УК РФ. Подозреваемым вменяют возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, а также покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подростков задержали после нападений на прохожих в Белгороде. Им от 17 до 19 лет.

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