Нежелающие идти на фронт граждане Украине придумывают самые различные способы обмана военкомов. Сойдет ли им это с рук?

Пытающиеся избежать мобилизации украинцы придумывают все более изощренные способы увернуться от службы. По информации местной прессы, они массово закупаются реалистичными силиконовыми масками стариков. Отбоя от желающих получить спасение от повестки нет — ушлые продавцы, в свою очередь, нехило подняли цены на товар.

Но поможет ли это украинцам избежать насильственной отправки на фронт? Политолог Армен Гаспарян в беседе с 5-tv.ru в этом сильно засомневался. Эксперт считает, что маски — это бесполезная затея. Просто сейчас на Украине пошла мода на них.

«Ну ты же не будешь круглые сутки находится в этой маске! Ну, пускай новости посмотрят. Сегодня стало известно, что в Киеве и в области разрешено сотрудникам военкоматов заходить домой и по месту работы. Но кого вы этим пытаетесь обмануть? Вы что, считаете там дураки собраны в этих военкоматах? Нет», — сказал Гаспарян.

Он отметил, что на Украине сейчас большое количество доносов. Из-за этого шансы насильственно отправиться в ряды ВСУ очень велики.

«Поэтому вместо того, чтобы маски покупать, пускай заранее учат частоту „Волга“ 149.200. Это гораздо более гарантированный способ остаться живым», — заявил политолог.

Российские специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создали эту частоту для боевиков ВСУ, которые хотят сдаться в плен. С ее помощью украинцы могут сохранить себе жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине начали продавать маски стариков для защиты от мобилизации.