Ученые из США рассказали о главной пользе растительного белка для женщин

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Евгения Романова
Евгения Романова 170 0

AJCN: потребление растительного белка снижает риск развития рака и диабета

Ученые из США рассказали о главной пользе растительного белка для женщин

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

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Чем он лучше животного белка?

Американские ученые провели анализ данных свыше 48 тысяч медсестер, которые придерживаются диеты, богатой растительным белком. Выяснилось, что такой рацион позволяет снизить риск возникновения возрастных хронических заболеваний у женщин. Об этом сообщается в материале, опубликованном в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В частности, включение в рацион фруктов, овощей, хлеба, бобов, арахисового масла и макарон снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологии. Также улучшаются когнитивные и психические функции. Вместе с тем ученые заметили у сторонников такой диеты снижение уровня «плохого» холестерина, артериального давление и повышенной чувствительности к инсулину.

В то же время те, кто потреблял больше животного белка из говядины, курицы, молока, рыбы, морепродуктов и сыра, на 6% чаще страдали от плохого здоровья. Этим людям не удалось добиться улучшения физических функций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о симптомах «тихого рака» у женщин старше 35 лет. Как объяснил онколог Алексей Муравьев, рак яичников часто проявляется на третьей и четвертой стадиях, что делает его лечение тяжелым.

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