Не менее 14 школьников погибли при опрокидывании лодки

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Еще несколько человек числятся без вести пропавшими.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Denis Meyer; 5-tv.ru

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По меньшей мере 16 человек погибли при опрокидывании лодки в Индии. Среди них — школьники и учителя.

Они отправились на озеро на пикник. По данным местных СМИ, судно было перегружено, на борту не было спасательных жилетов.

В эти минуты поисковая операция продолжается. 10 человек — передали медикам. Еще восемь — числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр страны Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших.

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