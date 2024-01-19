Четыре резервуара с бензином горят на нефтебазе в Брянской области
В регионе был сбит вражеский дрон, сообщали в Минобороны РФ.
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
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Площадь пожара на нефтебазе в Брянской области посла атаки вражеского беспилотника составляет тысячу квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В регионе был сбит вражеский беспилотник, сообщали в Минобороны РФ. По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, дрон сбросил на территорию нефтебазы боеприпас, в результате чего произошел пожар.
Как сообщает агентство, сейчас там горят четыре резервуара с бензином.
«В настоящее время площадь пожара на нефтебазе составляет около тысячи квадратных метров. Горят четыре резервуара с бензином общим объемом шесть тысяч кубометров», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Московской областью и перехватили еще один над территорией Ленинградской области.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
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