«И спорить не надо»: Тарасов разделся в мороз ради…

В сети не оценили поступок экс-спортсмена.

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов шокировал подписчиков экстравагантной выходкой, которую он выложил в свои соцсети. Экс-супруг Ольги Бузовой, который приостановил профессиональную спортивную карьеру ради воспитания маленького сына, сделал круг по заснеженному стадиону, сняв с себя футболку. Своим поступком футболист хотел продемонстрировать, что плохая погода — спорту не помеха.

«Как говорил мой отец: «Футбол должен состояться в любую погоду!», — подписал пост Тарасов.

Как пишет сайт dni.ru, аудитория спортсмена отнеслась к выходке кумира по-разному. Кто-то восхитился выносливостью Дмитрия, а кто-то заволновался о его здоровье.

«Что за цирк? Погода сильнее, чем организм человека! И с ней спорить не надо!», — комментируют видеозапись подписчики.

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