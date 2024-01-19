Доигралась? В России начали отменять концерты Кристины Орбакайте

Запрета на выступление артистки, живущей в США, добились местные активисты.

В России начали отменять концерты Кристины Орбакайте. Первый случай произошел в столице Бурятии Улан-Удэ. Об этом сообщает региональное министерство спорта и молодежной политики.

Отмена концерта Кристины Орбакайте

Выступление певицы было запланировано на 13 марта в Физкультурно-спортивном комплексе. По информации ведомства, отмены добились местные активисты.

«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации, но учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии — концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — значится в сообщении.

Об отмене концерта артистки просили, том числе, участники организации «Боевое братство» Бурятии».

«Люди с гражданством страны, которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты, люди, которые живут в США, а в Россию едут только зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение», — заявили в организации, опубликовав на тему пост в своей группе во «ВКонтакте».

Публикация получила отклик среди пользоветелей.

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Эмиграция Кристины Орбакайте

О том, что Кристина Орбакайте уехала из России в США, стало известно осенью 2022 года. Там артисту уже ждали муж и старший сын Никита Пресняков. Совпадение или нет, но не комментирующая политическую ситуацию, в отличие от своей знаменитой мамы, Орбакайте засобиралась в Штаты после того, как появилась информация, что сын певицы Дени Байсаров, которого она родила в союзе с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым, якобы попал под частичную мобилизацию и отправиться на СВО.

Кстати, старший сын артистки Никита Пресняков тоже сбежал от мобилизации в США и, как заявил из-за границы, давно это хотел сделать, так как американцы и их менталитет всегда импонировали ему намного больше русского. К слову, российский паспорт Пресняков получил лишь в 2010 году, так как до этого он учился в Нью-Йоркской академии кино.

В США Кристина Орбакайте прекрасно проводит время с российскими артистами, деятелями культуры и кино, осудившими российскую спецоперацию и внешнюю политику в целом и сбежавшими из страны после начала спецоперации.

Свидетельством этому стала фотография, попавшая в Сеть. На снимке Орбакайте запечатлена в компании с лидером группы «Ногу свело!» Максимом Покровским*, режиссерами Александром Молочниковым и Дмитрием Крымовым, актрисой Чулпан Хаматовой, писателем Дмитрием Быковым*. Все эти деятели культуры известны откровенно русофобскими высказываниями в адрес России и ее граждан.

Возвращение Кристины Орбакайте

Однако эмигрантка Орбакайте продолжает зарабатывать именно в России. Например, певица возвращалась в конце 2023 года, чтобы принять участие в музыкальном фестивале «Песня Года».

«Я хочу передать каждому зрителю свои чувства и любовь», — написала Орбакайте в личном блоге в социальных сетях.

А весной 2023-го на большие экраны вышел фильм «Любой-морковь: Восстание машин», где артистка исполнила одну из главных ролей. Который, впрочем, зрителей особо не впечатлил, судя по рейтингам и отзывам.

Также Орбакайте активно ведет корпоративы и снимается в разнообразных шоу. При этом она старается максимально ограничить свое общение с представителями прессы, а, если избегать нежелательных встреч и провокационных вопросов не удается, то просто игнорирует их. Зато с радостью принимает участие в съемках шоу на федеральном канале в составе жюри.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беда настигла вернувшуюся в Россию Орбакайте прямо на сцене.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.