Россия и МАГАТЭ договорились о консультациях по Запорожской АЭС

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Лихачев и Гросси проведут консультации по ЗАЭС с января по февраль 2024 года

Россия и МАГАТЭ договорились о консультациях по Запорожской АЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

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Встреча состоялась на полях климатической конференции ООН в Дубае.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились, что в начале 2024 года проведут полномасштабные консультации по Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба российской госкорпорации в Telegram-канале. Договорились они во время встречи на полях климатической конференции ООН в Дубае.

«В центре внимания были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. Есть договоренность о проведении полномасштабных консультаций в январе–феврале 2024 года», — говорится в сообщении.

Лихачев подтвердил поддержку деятельности МАГАТЭ по продвижению мирного атома как устойчивого источника энергии. Он также заявил о готовности продолжить совместную работу в данной области.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев совершил провокацию с целью создания угрозы для Запорожской АЭС.

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