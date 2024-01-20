Рыжего кота, похожего на выброшенного из поезда Твикса, нашли, но мертвым

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 4 464 0

Животное посчитали бездомным и выкинули на мороз.

Рыжего кота, похожего на выброшенного из поезда Твикса, нашли, но мертвым

Фото: ВКонтакте / Ольга Кудряшова / id94099594

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Кота, похожего на Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила из вагона на мороз, нашли. Однако он оказался мертв. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

ВКонтакте / Ольга Кудряшова / id94099594

Инцидент случился на станции в Кирове 11 января. Как рассказал 5-tv.ru хозяин животного Эдгард, кота по кличке Твикс вез его родственник на поезде. На животное был оформлен необходимый билет. Однако в какой-то момент кот выбежал из купе и был пойман в коридоре проводницей. Женщина, посчитав его бездомным, выбросила Твикса из вагона на мороз во время очередной остановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер кот Виктор, которого «Аэрофлот» не пустил в самолет из-за лишнего веса.

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