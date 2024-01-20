День Республики Крым: 33 года назад состоялся исторический референдум

Знаковую дату отмечают сегодня в Крыму. 33 года назад там прошел референдум, на котором жители полуострова впервые открыто заявили, что их родная земля не должна быть Крымской областью Украины. После развала Советского Союза Киев воспользовался ситуацией и удержал республику под своим контролем еще на 23 года. Корреспондент Николай Аксенов расскажет, как принимали историческое решение.

Крым — наш!

Это ничего, что погода хмурая и ветреная. Атмосферу праздника капризы природы не испортили. Тем более что почти таким же неласковым был и январь 1991 года.

Самый знаковый документ — бюллетень референдума. Бережно и трепетно, в белых перчатках, автор флага и герба республики Андрей Мальгин показывает артефакты первого крымского референдума 1991 года. Как тогда, так и в 2014 году жители полуострова выступили за самоидентификацию, за возможность говорить на родном языке, автономию, хоть и в составе Украины. Указывают на это и цвета крымского флага.

«Они повторяли российский: белый, синий и красный, хоть и в несколько ином порядке. Тем самым крымское сообщество подчеркивало свое желание быть с Россией», — сказал директор ГБУ РК «Центральный музей Тавриды» Андрей Мальгин.

Современная история Крыма как республики не менее насыщенная, чем любой другой ее период. Путь домой в родную гавань был непростым.

В украинские времена эта площадь в центре Симферополя своим названием Советская не давала покоя киевской власти. Было даже несколько попыток переименовать ее в Европейскую. Сохранить историческое название удалось благодаря, конечно, воле крымчан и конституционному иммунитету автономии.

Республике Крым 33 года. По словам ветерана российского движения полуострова Александра Шевцова, этот символичный в христианстве возраст говорит только об одном: сегодня Крымская земля переживает период своего самого яркого перерождения.

«Мы не ошиблись в этом выборе, потому что возвращение Крыма в Россию дало очень многое. Далеко за примерами ходить не надо, посмотрите на эту улицу! Как она преобразилась», — отметил участник подготовки к референдумам в Крыму Александр Шевцов.

Новый Крым сегодня символ экономического прогресса всей страны. Начиная от самой большой в Европе трассы «Таврида», о которой говорит весь мир, заканчивая точечным развитием в каждом уголке региона.

На этом месте около ста лет был ресторан «Астория». Здание выполнено в купеческом стиле. В советские годы поговаривали, что это любимое заведение Алексея Косыгина на полуострове, а после оно долго стояло аварийным. Примечательно, что, когда его снесли, из всех проектов утвердили именно этот: первый в Крыму сквер имени республики. Как торжество нового над ветхим и старым. Как бы сейчас сказали, экологически чистый проект.

Население полуострова за последние 10 лет стремительно выросло почти на 100 тысяч человек. Сегодня здесь проживает около 200 различных национальностей, а вот по количеству межнациональных браков полуостров и вовсе в лидерах по стране.

«Давайте вспоминать чаще лозунг, который написан на гербе Крыма: „Процветание в единстве“. Поэтому будем едины в своих стремлениях сделать Россию крепче!» — заметил председатель комитета Государственного совета Республики Крым по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.

Местные власти обещают завершить в этом году еще один уникальный объект — соборную мечеть в Симферополе. Ход всех работ на личном контроле у президента страны.

Этот проект для Крыма, что называется, самый-самый. Самая большая мечеть на полуострове, самый высокий купол — 28 метров — и количество верующих, которое может размещаться во всех этих зданиях для 4 тысяч человек.

Для России Крым был и остается главным южным форпостом и, как показывает военная практика последнего времени, непреступной крепостью для врага. А вот для всех россиян полуостров — в первую очередь курорт. Развитие инфраструктуры последних десяти лет создало все условия для путешествий на полуостров и комфортного отдыха у моря. Тысячи номеров и гостиниц, отели и кемпинги, новые маршруты и арт-объекты. Как говорят здесь, это только начало новой истории республики.