В Бердянске раскрыли польско-украинский центр, где участники растлевали детей

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Евгения Романова
Евгения Романова 159 0

Чем еще там занимались члены польского просветительского общества «Возрождение»?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; ГУ МВД России по Запорожской области; 5-tv.ru

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Правоохранители накрыли польско-украинский центр, осуществлявший антироссийскую деятельность в Бердянске до начала спецоперации в Незалежной. Об этом сообщили 5-tv.ru в ГУ МВД России по Запорожской области.

Тревожный звоночек полицейским поступил от жительницы Бердянска. Глава польского культурно-просветительского общества «Возрождения» Лев Сухомливнов оставил ей ключи от этого дома и уехал из города. Это было еще до начала российской спецоперации на Украине, в начале февраля 2022 года. Женщина приходила, чтобы снимать показатели и смотреть за порядком. Однажды она нашла там запрещенную символику «Правого сектора»*. Увидев ее, женщина обратилась к правоохранителям.

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По ее словам, общество в этом здании проводило занятия тактической медицинской подготовки с боевиками «Азова»** и участниками «Правого сектора». Также привлекались студенты и школьники. На этих уроках проповедовались католицизм и русофобия.

«„Возрождение»…осуществляло растление своих несовершеннолетних участников, а также совместно с военнослужащими подразделения «Азов» и «Правый Сектор» проводило меропииятия по идеологической обработке и насаждению националистических антироссийских взглядов», — установили полицейские.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ВСУ последователями нацистов времен ВОВ. Боевики киевского режима продолжают совершать кровавые преступления против жителей российских регионов и пленных военнослужащих. Дипломат в том числе упомянула о появившихся в сети жутких кадрах, на которых украинские боевики гонят двух пленных в форме российской армии в сторону минного поля для его разминирования «вживую».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили об установлении лиц, причастных к совершению преступлений против мира и безопасности. Ведомство предъявило обвинение 68 наемникам ВСУ и экс-главе Минфина Украины Александру Шлапаку.

* — запрещенная в России экстремистская организация.

** — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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