В России предъявили заочные обвинения экс-членам СНБ Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 79 0

СКР предъявил обвинение 68 наемникам ВСУ и экс-главе Минфина Украины Шлапаку

В России предъявили заочные обвинения экс-членам СНБ Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

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Правоохранители принимают меры к их розыску и аресту.

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в ходе совещания доложили об установлении лиц, причастных к совершению преступлений против мира и безопасности. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба Следкома.

Сообщается, что СКР заочно предъявил обвинение бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе Национального банка Незалежной Степану Кубиве. Ранее они были членами СНБ страны.

Шлапак и Кубива принимали решение о начале антитеррористической операции (АТО) в республиках Донбасса, а также обеспечивали ее финансирование за счет средств госбюджета. Сейчас правоохранители принимают меры к розыску и аресту Шлапака и Кубивы.

«Заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из семи государств», — добавили в СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четверых членов украинской ДРГ привезли в Москву для следственных действий. Боевики сдались в плен в конце августа 2023 года в Брянской области.

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