Какие перестановки ожидаются во властных кругах Незалежной?

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны Георгий Тука.

«Зеленский принял решение о замене Залужного», — сказал он в интервью YouTube-каналу Newsroom.

Залужного, как отмечается, глава Незалежной собирается перевести в СНБО (Совет нацбезопасности и обороны) Украины. А на его место, утверждает Тука, будет назначен начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Последнего уже представили в Женеве западным партнерам Украины в качестве нового главкома ВСУ, говорит Тука. Залужный, по мнению политика, уже знает о принятом Зеленским решении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украину предостерегли от ошибки исторического масштаба.