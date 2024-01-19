Какие факторы определят судьбу Незалежной в 2024 году?

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут в активную оборону в зоне конфликта с Россией, то это станет огромной ошибкой. Об этом заявил бывший глава Минобороны Незалежной Андрей Загороднюк в интервью Financial Times.

Он пояснил, что сосредоточение внимания на сдерживании без наступательного компонента было бы «ошибкой исторического масштаба».

«По сути, это является передачей ему (президенту России Владимиру Путину — Прим. ред.) инициативы», — добавил Загороднюк.

С ним согласился начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов. Он добавил, что ВСУ будут продолжать оказывать давление на армию России. Однако журналисты издания уверены: дальнейшую судьбу Украины определят несколько факторов, включая поддержку от Запада.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Незалежной Владимир Зеленский запретил украинцам «просто дышать воздухом». По его мнению, граждане должны либо воевать, либо работать.