«Передача инициативы»: Украину предостерегли от ошибки исторического масштаба
FT: переход ВСУ в активную оборону станет огромной ошибкой
Фото: Reuters / IACHESLAV RATYNSKY
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Какие факторы определят судьбу Незалежной в 2024 году?
Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут в активную оборону в зоне конфликта с Россией, то это станет огромной ошибкой. Об этом заявил бывший глава Минобороны Незалежной Андрей Загороднюк в интервью Financial Times.
Он пояснил, что сосредоточение внимания на сдерживании без наступательного компонента было бы «ошибкой исторического масштаба».
«По сути, это является передачей ему (президенту России Владимиру Путину — Прим. ред.) инициативы», — добавил Загороднюк.
С ним согласился начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов. Он добавил, что ВСУ будут продолжать оказывать давление на армию России. Однако журналисты издания уверены: дальнейшую судьбу Украины определят несколько факторов, включая поддержку от Запада.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Незалежной Владимир Зеленский запретил украинцам «просто дышать воздухом». По его мнению, граждане должны либо воевать, либо работать.
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