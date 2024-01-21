Умер звезда фильма «ДМБ» Виталий Вашедский

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 3 418 0

Театр на Таганке сообщил о смерти актера Виталия Вашедского

Умер звезда фильма «ДМБ» Виталий Вашедский

Фото: Кадр из сериала «Карпов», 2012-2014 гг.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артист был всецело предан профессии, подчеркнули в Театре на Таганке.

Актер театра и кино Виталий Вашедский умер на 59-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.

«Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!» — говорится в сообщении.

О месте и дате прощания со знаменитостью будет объявлено дополнительно. За свою карьеру, которая началась в 1983 году, Вашедский снялся более чем в 90 проектах.

Зритель мог видеть артиста в таких фильмах, как «Савва Морозов», «Сделано в СССР», «В тумане», «ДМБ» и многих других. При этом с 2000 года он являлся артистом Театра на Таганке.

Вашедский успел принять участие в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Четыре тоста за Победу» и других. Артист был всецело предан профессии, подчеркнули в театре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер «Склифосовского» и «Чикатило» Алексей Сдобнов.

-15° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
«Алкоголь — зло»: психолог рассказала, почему Кудрявцева уходит от Макарова
15:35
Количество погибших от удара по Донецку увеличилось до 25 человек
15:17
В Абхазии из-за пожара уничтожен почти весь государственный картинный фонд
14:59
Смерть, окутанная тайной: почему о кончине Сдобнова из «Склифосовского» узнали слишком поздно
14:41
У эксплуатировавшей разбившегося самолета компании не было сертификатов для полетов
14:35
Над Геническом сбиты две вражеских ракеты

Сейчас читают

Результат налицо: как побороть сбой в работе организма и вернуть здоровый сон
«Всегда скандал»: Волочкова рассказала, что думает о Джигурде и Шаляпине
Тело нашли в автомобиле: умер актер «Склифосовского» и «Чикатило» Алексей Сдобнов
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса