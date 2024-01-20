Тело нашли в автомобиле: умер актер «Склифосовского» и «Чикатило» Алексей Сдобнов

Жизнь артиста оборвалась по дороге домой. Что произошло?

Умер российский актер кино и сериалов Алексей Сдобнов. О трагедии рассказала концкертный директор артиста Наталья Бочарова.

Алексей Сдобнов ушел из жизни в возрасте 57 лет в ночь с 12 на 13 января 2024 года. По словам Бочаровой, тело было найдено в его собственной машине.

Подробности трагедии 5-tv.ru рассказала бывшая супруга актера Виктория Маргелова. Оказывается, у Сдобнова были проблемы с сердцем, о которых он предпочитал не распространяться.

«Он все это скрывал, никому не говорил. То есть, он не доехал до дома», — сказала женщина.

Причиной смерти актера, по словам Маргеловой, стала сердечная недостаточность.

Алексея Сдобнова похоронили в подмосковном городе Люберцы 16 января. Зрители могли видеть артиста в таких популярных российских сериалах как «Чикатило. Финальный сезон», «Гостиница «Россия», «След», «Полицейский с Рублевки» и «Склифосовский». Всего фильмография актера насчитывает более 40 проектов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве.