Тело нашли в автомобиле: умер актер «Склифосовского» и «Чикатило» Алексей Сдобнов

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 10 555 0

Актер «Склифосовского» и «Чикатило» Сдобнов умер в машине по дороге домой

Фото, видео: Кадр из х/ф «Сержант-2». Режиссер: Евгений Семёнов, 2023г.

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Жизнь артиста оборвалась по дороге домой. Что произошло?

Умер российский актер кино и сериалов Алексей Сдобнов. О трагедии рассказала концкертный директор артиста Наталья Бочарова.

Алексей Сдобнов ушел из жизни в возрасте 57 лет в ночь с 12 на 13 января 2024 года. По словам Бочаровой, тело было найдено в его собственной машине.

Подробности трагедии 5-tv.ru рассказала бывшая супруга актера Виктория Маргелова. Оказывается, у Сдобнова были проблемы с сердцем, о которых он предпочитал не распространяться.

«Он все это скрывал, никому не говорил. То есть, он не доехал до дома», — сказала женщина.

Причиной смерти актера, по словам Маргеловой, стала сердечная недостаточность.

Алексея Сдобнова похоронили в подмосковном городе Люберцы 16 января. Зрители могли видеть артиста в таких популярных российских сериалах как «Чикатило. Финальный сезон», «Гостиница «Россия», «След», «Полицейский с Рублевки» и «Склифосовский». Всего фильмография актера насчитывает более 40 проектов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве.

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