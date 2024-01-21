У побережья Крыма во время попытки атаки боевиков был замечен самолет ВМС США

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 212 0

Flightradar24: самолет ВМС США курсировал близ Крыма

У побережья Крыма во время попытки атаки боевиков был замечен самолет ВМС США

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Губернатор Севастополя сообщал, что российские силы ПВО сбили вражескую цель над акваторией Черного моря.

У побережья Крыма во время попытки атаки боевиков был замечен самолет военно-морских сил (ВМС) США. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Судно Boeing P-8A Poseidon кружил приблизительно в 250-300 километрах в районе воздушного пространства Румынии. Данный факт случился в то же самое время, когда российское Министерство обороны сообщило об уничтожении двух ракет над акваторией Черного моря.

Известно, что американский борт прибыл с острова Сицилия. Как только МО РФ сообщило о поражении вражеских объектов, самолет переместился в район Констанцы в сторону юго-запада.

Ранее 5-tv.ru рассказал об уничтожении вражеских ракет

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