Средства ПВО за день сбили 14 беспилотников ВСУ над регионами России

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 184 0

Дроны были уничтожены над пятью областями, Крымом и Черным морем.

Сколько беспилотников ВСУ сбито над регионами РФ 27 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Минобороны РФ: средства ПВО за день сбили 14 дронов ВСУ над регионами России

 

Средства противовоздушной обороны за день сбили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили представители Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

«В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что ПВО сработала в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Орловской областями, а также над Крымом и Черным морем.

В ночь на 28 сентября были уничтожены 254 украинских дрона. Беспилотники были замечены в 16 регионах России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в этот день железнодорожное сообщение на двух участках в Брянской и Калужской областях было остановлено из-за повреждения инфраструктуры в результате атак ВСУ. По данным пресс-службы Московских железных дорог (МЖД), пострадавших нет, в районе происшествия ведутся восстановительные работы.

В Брянской области после удара украинских дронов сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Как сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук, инцидент произошел в Унечском районе, никто из местных жителей не пострадал.

Кроме того, ВСУ ударили по мосту на перегоне Дятьково — Людиново. Часть конструкции обрушилась, десять вагонов сошли с рельсов. Также атаке подверглись железнодорожные пути в Навлинском районе, движение поездов на этом участке было нарушено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы ПВО отразили атаку на Москву в дни выборов, сбив несколько дальнобойных украинских ракет «Фламинго». Это была первая попытка применить их против столицы.

Противник использовал тактику перегрузки: ракеты летели вслед за роем беспилотников. Расчет «Панцирь-С» уничтожил цели, несмотря на плотный поток. Всего сбили восемь ракет из почти двух тысяч объектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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