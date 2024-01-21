Генсек ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку Донецка

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 299 0

Вероломный удар по мирным жителям вызвал немедленную реакцию международного сообщества.

Генсек ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку Донецка

Фото: www.globallookpress.com / Loey Felipe / UN Photo

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по рынку в Донецке, его реакцию распространил в сообщении офис главы всемирной организации.

«Нападения на мирных граждан и инфраструктуру запрещены международным правом, должны быть немедленно прекращены», — заявил он.

ВСУ обстреляли оживленный рынок в микрорайоне Текстильщик Донецка днем 21 января. По кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии. По последним данным, число жертв обстрела со стороны ВСУ достигло 27 человек. Все они — гражданские. Еще 25 человек получили ранения разной степени тяжести. 22 января в ДНР объявлен днем траура.

После обстрела украинскими боевиками Белгорода 30 декабря реакция ООН была более сдержанной. Тогда в ООН без отсылки на главу организации отметили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан являются нарушением международного гуманитарного права. Далее официальные заявления делали менее высокопоставленные представители.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к деэскалации и защите гражданского населения после гибели мирных людей. Он указал, что последние события, в том числе удар ВСУ по Белгороду, является «тревожной эскалацией».

А Евросоюз и ОБСЕ отказалась осуждать атаки ВСУ по Белгороду. Они заявили, что киевский режим «имеет на это право».

Ранее политолог Денис Денисов в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему ВСУ продолжают убивать мирных жителей Донецка.

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