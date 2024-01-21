«Одни и те же тенденции»: почему ВСУ продолжают убивать мирных жителей Донецка
Политолог Денисов: тактика киевского режима не меняется с 2014 года
Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru
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Уже десять лет Украина продолжает обстреливать заведомо мирные цели.
Киевский режим обстрелом рынка с мирными жителями в Донецке показал, что уже десять лет не меняет свои методы. Таким мнением поделился директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов в беседе с 5-tv.ru.
«Я как раз сижу, читаю про 2014 год. Ничего не меняется. Вообще. В этом отношении то, что происходило тогда, и то, что происходит сейчас, — это одни и те же тенденции», — заметил эксперт.
Денис Денисов предположил, что на фоне участившихся обстрелов мирного населения, вероятно, стоит пересмотреть ответные действия со стороны России.
«Другое дело — как мы на это реагируем. Мы и дальше будем позволять и спокойно на это смотреть или будут какие-то ассиметричные методы воздействия на подобного рода провокации», — поделился мыслями политолог.
ВСУ обстреляли оживленный рынок в микрорайоне Текстильщик Донецка днем 21 января. По кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии. По последним данным, число жертв обстрела со стороны ВСУ достигло 27 человек. Все они — гражданские. Еще 25 человек получили ранения разной степени тяжести. 22 января в ДНР объявлен днем траура.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали мирные кварталы Горловки.
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