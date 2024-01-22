Макрон не отвертится? Волонтеры передали данные ликвидированных французских наемников
Волонтеры передали данные ликвидированных французских наемников
Фото: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg
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Самому молодому боевику было 24 года.
Опубликован частичный список французских наемников, погибших в ходе удара ВС РФ по Харькову. Информацией с агентством РИА Новости поделились волонтеры из организации SOS Donbass.
Всего в списке 13 человек в возрасте от 24 до 49 лет. Как отметила представитель организации Анна Новикова, полный список будет опубликован позднее.
«Самая важная информация — жив или мертв, воинское звание и так далее — будет распространена позднее — так же, как и другие имена», — подчеркнула женщина, имеющая двойное гражданство — России и Франции.
Некоторое время назад Минобороны РФ отчиталось о поражении места дислокации наемников. В результате удара ликвидированы более 60 боевиков.
Игра в «большую дипломатию»: зачем Франция отправляет наемников и оружие на Украину
Ранее 5-tv.ru сообщал, что гибридные силы ПВО не помогли Украине спасти наемников. Боевики жалуются, что поставленное оружие бесполезно из-за дефицита боеприпасов.
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