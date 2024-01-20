«Надежды лопнули»: как гибридные силы ПВО не помогли Украине спасти наемников

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Евгения Романова
Евгения Романова 1 116 0

Полковник Баранец назвал брехней обещания США снимать дроны РФ как мух с потолка

«Надежды лопнули»: как гибридные силы ПВО не помогли Украине спасти наемников

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Тема:
Спецоперация

Киев повелся на предложение Вашингтона, а теперь рыдает в жилетку.

Все обещания властей Соединенных Штатов о том, что их средства противовоздушной обороны будут снимать российские дроны, как сонных мух с потолка оказались брехней. Об этом заявил военный эксперт и полковник в отставке Виктор Баранец в статье для KP.RU.

Знающие реальное положение дел киевские офицеры рассказывают о критическом состоянии системы ПВО ВСУ, а из-за дефицита боеприпасов расчеты просто не могут отразить атаки ВС России. Они стоят во многих городах, включая Харьков, где на днях наши военные уничтожили базу с наемниками. В то же время российские новые системы «на десять голов» выше украинских и западных.

К тому же войска и склады США и их союзников уже опустошены, поэтому они предложили Украине сделать гибридную систему ПВО — с советских пусковых установок ВСУ запускать американские ракеты AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow). В результате в Киеве "рыдают в жилетку".

«Надежды украинских генералов лопнули, — обещания американцев „снимать российские ракеты и дроны, как сонных мух с потолка“ оказались брехней», — подчеркнул Баранец.

Об ударе ВС РФ по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили 17 января в Минобороны. Было уничтожено свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения. Также подпольщики рассказали о ликвидации кураторов «Русского добровольческого корпуса»*.

На днях МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви после удара по базе иностранных наемников в Харькове. После этого Госдума заявила, что потребует от французского парламента объяснений из-за боевиков, которые сражаются на стороне ВСУ и погибли в Харькове.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле заявили о большом числе наемников в рядах ВСУ.

* — запрещенная в России террористическая организация

Тема:
Спецоперация
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