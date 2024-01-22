Земля на ладони: РОС позволит России стать лидером «космического многополярного мира»

Перед космической отраслью стоит задача государственной важности. Когда на новую станцию стартует первая экспедиция?

Закончена в России еще одна просто космических масштабов разработка — это проект новой орбитальной станции. Уже через четыре года туда должны отправиться первые космонавты. И вот, что они увидят: во-первых, в иллюминаторе — не часть России, а весь земной шар; во-вторых, сама станция, как конструктор — можно переставлять детали, и потому ее называют «вечной».

А еще именно там планируют отрабатывать технологии для полетов на Луну и на Марс. Самое интересное из эксклюзивного интервью главного конструктора выбрал корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

«В российской истории такого эскизного проекта, такого объема, действительно не было! Действительно, порядка полутора тысяч томов», — рассказывает генеральный конструктор новой станции РОС Владимир Кожевников.

Глубина проработки — под стать масштабу замысла. В эксклюзивном интервью «Известиям» генеральный конструктор Российской орбитальной станции раскрывает подробности важной задачи: Россия может стать лидером «космического многополярного мира». Потому что орбита новой станции — РОС — как раз пройдет над Северным и Южным полюсами, откуда не только вся страна, вся Земля, как на ладони.

«С полярной орбиты видно всю страну. Мы — страна северная, и, в общем-то, имея экипаж на борту, имея людей, не иметь возможности видеть всю страну, это несколько неправильно. Станция должна стать полноценным форпостом для исследований!» — поделился Владимир Кожевников.

Для сравнения: сейчас МКС, вращаясь вокруг Земли с наклонением в 51 градус, «видит» всего 12% территории России. Новая РОС, при наклонении орбиты в 97%, откроет совсем другую картину: Арктика с ее гигантским потенциалом, Северный морской путь, Дальний Восток, Сибирь, Урал, Европейская часть России, полезные ископаемые, навигационные системы, сельское хозяйство, связь — непаханое поле космических и наземных перспектив.

«Мы надеемся, что эта трасса станет новой точкой развития и Крайнего Севера, в том числе. Параллельно идут работы по созданию инфраструктуры Северного морского пути, и в кооперации можно создать очень мощную группировку. Тем более, что есть определенные задачи и у армии, и флота в северных краях», —прокомментировал космонавт-испытатель, член экспертной группы по созданию РОС Андрей Бабкин.

Космический суверенитет России обеспечат старты только с космодрома «Восточный» и на новых пилотируемых транспортных кораблях. Одно из рабочих названий — «Орел». «Союзы» будут летать только к МКС, до окончания миссии этой станции. А после 2030-го американцы, например, хотят сосредоточиться на окололунной орбите. Китайская станция тоже далека от полярных областей. Обзору с борта РОС фактически не будет конкурентов.

«Потенциальных партнеров, пусть пока они и не заявили о себе, будет очень много. Я полагаю, что очередь выстроится, в этом плане это очень удачный выбор», —рассказал ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт.

Но пока что только предстоит выстроить саму станцию с учетом нашего богатого орбитального опыта.

«Это „натурный“, то есть в настоящую величину, макет базового блока легендарной советской станции „Мир“. Вот в таких условиях космонавты работали, связывались с Землей. Это — настоящая кинокамера, которая фиксировала все подробности их быта. Стол для ремонтных работ — здесь все чинили. Бортовой холодильник — очень важная штука. А вот так они спали: стоя. А куда деваться? Как видите, места вполне достаточно, но те, кто там побывал признавались, что иногда бывало тесновато. Конструкторы новой Российской орбитальной станции обещают, что уж на ней-то места для жизни и работы будет достаточно», —передет корреспондент Георгий Гривенный.

Космонавт Дмитрий Петелин — потенциальный первооткрыватель новой станции — недавно вернулся с МКС, и его следующий полет намечен на 2028-й или 2029-й, это как раз годы развертывания РОС. Говорит, что с конструкторами еще предстоит обсудить массу «тонких мест». И главное из них — влияние радиации. В полярных областях оно на 20-25% выше.

«Первые экспедиции будут короткие, это совершенно точно. Как нам говорят специалисты, порядка трех-четырех месяцев, чтобы снизить радиационную нагрузку на организм человека. Мы бы хотели видеть отдельный модуль для занятий физкультурой. Очень здорово было бы не как сейчас, когда мы в одном модуле и кушаем, и спим, и занимаемся физкультурой», — поделился Дмитрий Петелин.

Именно количество «модулей» или «отсеков» — еще одна «фишка» РОС. Станция — своеобразный «космический конструктор»: новые блоки можно присоединять, старые — отстыковывать. РОС даже называют «вечной станцией».

«Если „базовый модуль“ выходит из строя, то на этом судьба станции заканчивается. Собственно, что и было с „Миром“. А здесь схема такая, что станция позволяет наращивать. Вбок можно строить новый сегмент, который позволяет ее бесконечно продлевать», — пояснил генеральный конструктор РОС Владимир Кожевников.

И, самое главное, планы по созданию и запуску РОС — дело ближайших перспектив. Поставленная президентом задача — вывести на орбиту первый модуль уже в конце 2027-го года, а на вторую половину 2028-го намечен старт первой экспедиции. Деньги на проектирование и строительство выделены, осталось справиться в срок с космической задачей государственной важности.