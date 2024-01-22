Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 134 0

Дипломат примет участие в совещаниях Совбеза ООН.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что глава российской дипломатии прибыл в США для участия в серии заседаний Совбеза ООН. Момент прибытия министра на видео запечатлел корреспондент «Известий».

Дипломатический борт летел курсом из Москвы по северному пути в облет недружественных стран. Полет занял свыше 12 часов, сообщает корреспондент ТАСС. Никаких непредвиденных обстоятельств во время перелета не возникло.

Главными темами переговоров Совбеза ООН станут Ближний Восток и Украина. Как ранее сообщал МИД РФ, планируется поднять тему обстрелов ВСУ Донецка, а также участие в этом западных стран, с помощью оружия которых киевский режим забрал более 20 жизней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Сергей Лавров оценил отношения киевского режима и его западных союзников.

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