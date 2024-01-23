Полная катастрофа: станет ли Буданов новым главкомом ВСУ вместо Залужного

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Аналитик Меркурис: Залужного хотят заменить Будановым из-за катастрофы на фронте

Полная катастрофа: станет ли Буданов новым главкомом ВСУ вместо Залужного

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut

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Тема:
Спецоперация

Могут ли разногласия с президентом привести к падению военного?

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР) Украины Кирилл Буданов в ближайшее время может заменить Валерия Залужного на посту главкома ВСУ из-за резко ухудщающегося положения на фронте. Об этом на YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Причина назначения Буданова на эту должность — общее стремительное ухудшение ситуации на фронтах для ВСУ», — считает специалист.

Кроме того, еще одной причиной перестановки во властных кругах Незалежной может стать и давний конфликт Залужного с президентом Владимиром Зеленским. При этом Буданов все же не обладает нужным военным опытом, в отличие от текущего главкома, убежден Меркурис.

О конфликте Зеленского и Залужного стали говорить еще весной 2023 года. Так, в марте немецкое издание Bild со ссылкой на источники писало, что между президентом и главкомом ВСУ возникли споры из-за ситуации в Артемовске.

Зеленский тогда был уверен, что город следует удерживать до конца. А Залужный призывал начать отступление ВСУ «по тактическим соображениям».

В мае Залужный неожиданно надолго исчез из инфополя. По одной из версий, он получил тяжелое ранение, однако по другой — его намеренно убрали из медиапространства по приказу Зеленского, поскольку главком якобы стал угрожать его власти и метить на его место.

В частности, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос публично заявил, что люди из окружения Зеленского, увидев политическую угрозу в Залужном, под различными предлогами начали заменять его ставленников на лояльных к президенту.

А в августе американские эксперты снова обсуждали то, как глава киевского режима обрушился с критикой на главкома ВСУ, обвинив его в провале контрнаступления. Появилась даже информация о том, что Залужный якобы стал фигурантом уголовного дела, связанного с потерей южных территорий Украины.

Однако в офисе Зеленского данные о допросе Залужного опровергли. В начале октября экс-советник главы Пентагона полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что Залужному приказали замолчать после его жалоб на проблемы у ВСУ.

По мнению эксперта, мнение главкома ВСУ уже никого не интересует, так как боевиками управляют из-за границы. Макгрегор подчеркнул, что именно иностранные «кураторы» отдают приказы отдавать украинцев на убой, а Зеленский одобряет их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой непристойный поступок Зеленский совершил в Лондоне.

Тема:
Спецоперация
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