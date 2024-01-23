На Украине хотят лишать гражданства получивших паспорт России украинцев

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 58 0

Что говорится в новом документе, внесенном в Раду?

На Украине хотят лишать гражданства получивших паспорт России украинцев

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Внесенный в Раду законопроект о множественном гражданстве предусматривает с некоторыми исключениями, что украинцы, получившие паспорт России, лишатся украинского гражданства. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Украинского гражданства лишатся все (за некоторыми исключениями) украинцы, которые получили российский паспорт», — говорится в материале.

По информации издания, украинцев будут лишать гражданства в случае добровольного получения паспорта страны, признанной Радой «государством-агрессором или государством-оккупантом». Помимо этого, гражданства на Украине будут лишать за использование человеком, который имеет гражданство иностранного государства, на территории страны паспортного документа, «следствием которого является создание угроз нацбезопасности или национальным интересам».

Власти Незалежной предлагают лишать гражданства и за невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам конституции и истории Украины и на уровень владения государственным языком. Еще один пункт — установление факта прохождения человеком военной службы по контракту в «государстве-агрессоре или государстве-оккупанте».

Ранее 5-tv.ru писал, что один шаг отделяет Украину от того, чтобы стать абсолютной американской колонией. Стало известно, как Штаты формируют там свои органы управления.

От Владимира Зеленского потребовали заменить чиновников, потерявших доверие Вашингтона, на своих протеже. Это украинцы, прошедшие обучение на Западе и присягнувшие американским интересам и ценностям.

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