Филиал Нахимовского училища откроют в Мариуполе
Первых кадетов учебное заведение примет уже в сентябре.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Мариуполе готовятся к открытию филиала Нахимовского военно-морского училища. Первых кадетов учебное заведение примет уже в сентябре.
Комплекс будет состоять из пяти зданий. С нуля возводят административный корпус с актовым залом и библиотекой, классы, лаборатории и специальные аудитории для военно-морской подготовки.
В распоряжении воспитанников будут также шахматный клуб, кабинет автодела и пространство для запуска беспилотников. Масштабный объект станет пятым подобным образовательным учреждением в России.
У расположенного в Петербурге училища уже есть филиалы во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича. Именно там во время боев прятались украинские боевики — мест, чтобы скрыться, было много.
Он был сильно разрушен, но часть его наконец восстановлена. Работают уже первые три цеха, в штате — 3,7 тысячи человек.
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