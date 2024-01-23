У основного юрлица «Яндекса» в России сменился владелец

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Российская МКАО стало владельцем главного юрлица «Яндекса» в РФ

У основного юрлица «Яндекса» в России сменился владелец

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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До этого главной компанией была зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V.

Международная компания юрлица (МКАО) «Яндекс» стала владельцем главного юридического лица «Яндекс» в России. Соответствующие данные опубликованы в ЕГРЮЛ.

До этого главной компанией была зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V. Теперь же МКАО в Калининградской области стала владельцем 99,999% в ООО «Яндекс».

В пресс-службе «Яндекса» в беседе с РИА Новости уточнили, что такие изменения являются технической процедурой, направленной на оптимизацию структуры юрлиц группы компаний. Смена владельца произошла 22 января.

«Яндекс» — крупнейшая в РФ IT-компания, транснациональная компания в отрасли информационных технологий, основанная в 1997 году.

Следует отметить, что в конце декабря «Яндекс» зарегистрировал юрлицо в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Подобные районы власти РФ создали в 2018 году с целью репатриации капитала и защиты бизнеса от санкций.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Латвии закрыли доступ к сайтам, связанным с «Яндексом». Обдумываются аналогичные меры в отношении платформы «Яндекс Музыка».

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