РФ нанесла удар высокоточным оружием по объектам украинской обороны

Российская Федерация нанесла удар высокоточным оружием по объектам украинской обороны. На этих военных точках производились взрывчатые вещества, боеприпасы и ракеты. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Все цели удара были достигнуты, специальная военная операция (СВО) продолжается.