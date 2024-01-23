РФ нанесла удар высокоточным оружием по объектам украинской обороны

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 53 0

На этих военных точках производились боеприпасы и ракеты.

РФ нанесла удар высокоточным оружием по объектам украинской обороны

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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Российская Федерация нанесла удар высокоточным оружием по объектам украинской обороны. На этих военных точках производились взрывчатые вещества, боеприпасы и ракеты. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Все цели удара были достигнуты, специальная военная операция (СВО) продолжается.

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