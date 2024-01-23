Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» Александр Саюталин

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 1 340 0

Что произошло со знаменитостью?

Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» Александр Саюталин

Фото: Кадр из сериала « Невский. Охота на Архитектора», 2021 г.

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Актер театра и кино Александр Саюталин умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщили в кинокомпании «Триикс Медиа».

«Великолепный актер, замечательный человек… От имени всей команды „Триикс Медиа“ выражаем соболезнования родным и близким Александра», — говорится в публикации компании на странице «ВКонтакте».

Прощание с артистом состоится 25 января в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы (Пискаревский) в Петербурге. Причина смерти знаменитости не уточняется.

Саюталин родился 26 октября 1963 года. Артист окончил ЛГИТМиК в 1990 году, а в ходе карьеры сыграл почти в 100 фильмах.

Зритель мог видеть Саюталина на экранах в таких проектах, как «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». Одной из последних работ звезды стал сериал «Невский».

Ранее 5-tv.ru писал, что немецкий музыкант, продюсер, создатель группы Boney M. Фрэнк Фариан скончался в возрасте 82 лет

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