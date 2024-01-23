На 83-м году жизни умер создатель группы Boney M. Фрэнк Фариан

Немецкий музыкант, продюсер, создатель группы Boney M. Фрэнк Фариан скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает NTV.

«Фрэнк Фариан скончался дома в Майами в возрасте 82 лет», — говорится в публикации.

В начале 1960-х Фариан основал музыкальную группу Frankie Farian und die Schatten, с которой выступал в мастных ресторанах и танцевальных клубах. Известность певец приобрел в 1964-м, после участия в международном рок-фестивале в Гамбурге. После, в 1968 году он начал сольную карьеру.

В середине 1970-х годов Фариан стал реже выступать и увлекся поп-музыкой. Для группы Boney M. он написал хиты Rasputin и Daddy Cool. Фариан также является основателем проектов Eruption, Precious Wilson, Far Corporation, Milli Vanilli, La Bouche.

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