Все видно по глазам: эти признаки говорят о скорой смерти человека

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 56 0

NHS Inform: полуоткрытое состояние глаз может сигнализировать о скорой смерти

Все видно по глазам: эти признаки говорят о скорой смерти человека

Фото: Depositphotos / photographee.eu

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На что стоит обратить особое внимание?

Если человеку осталось недолго жить, грядущую смерть можно попробовать предсказать по глазам. Об этом сообщает портал NHS Inform.

«Важно знать, что на этих заключительных стадиях человек может часто закрывать глаза», — говорится в материале.

В какой-то момент человек может не открыть их снова. Также бывает сценарий, при котором глаза могут часто быть полуоткрытыми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, можно ли по внешним признакам вычислить заболевания сердца. В первую очередь стоит обращать внимание на тон кожи.

Если вы заметили синий оттенок на губах, лице, шее, руках или ногах, необходимо обратиться к специалисту. Скорее всего, у вас есть проблемы в кровотоке.

Также в некоторых случаях на проблемы с сердцем может указывать желтый оттенок кожного покрова. Не стоит игнорировать отечность — она также может свидетельствовать о проблемах.

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